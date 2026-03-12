Concorrentes vencedores recebem pista durante a festa e Liliana atira: «É sobre o apagão...»

No Secret Story 10, é noite de festa na Casa dos Segredos, mas só o grupo que venceu a prova de resistência tem acesso à mesma. Enquanto a festa decorre, na Casa, Jéssica continua a justificar-se a Hugo, dando-lhe liberdade para votar também nela quando achar que tem de o fazer. Em confessionário, Hugo diz sentir-se traído por Jéssica, visto ser alguém que sempre protegeu na Casa. Na festa dá-se um apagão, que os leva a concluir que se trata de uma pista para um segredo. Para Liliana não há dúvidas, aconteceu alguma coisa no dia do apagão!
Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
CATARINA – 761 20 20 04
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18