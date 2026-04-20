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Concorrentes viram-se contra Liliana após esta assumir que já traiu: «Não tens de apontar o dedo ao Diogo»

Durante a Cadeira Quente do Secret Story 10, Liliana é arrasada por Hugo e Jéssica sobre as suas atitudes dentro da Casa. Liliana acusa os colegas de falarem de temas que são gatilhos relativos  a histórias passadas e Jéssica acusa a colega de só mencionar esses mesmos gatilhos quando lhe convém.
 

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