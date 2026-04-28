Confettis geram caos e Marisa Susana volta a incendiar a Casa

Uma brincadeira com confettis acabou por gerar confusão na Casa e colocar Marisa Susana novamente no centro da polémica.

Marisa Susana mostrou-se descontente depois de terem colocado confettis na sua mala de maquilhagem e, em reação, decidiu espalhá-los novamente pela Casa, criando um momento de tensão entre os colegas.

Ao deparar-se com o estado do Quarto Nova Iorque, Bruno não escondeu a indignação e classificou a atitude da concorrente como uma “anormalidade”. Entretanto, Leomarte tomou a iniciativa de limpar a confusão, recolhendo os confettis para o lixo e escondendo o cesto.

Pouco depois, Marisa Susana pediu o cesto de volta, alegando que tinha lá dentro os seus cigarros. Leomarte acabou por ir ao lixo procurar o tabaco, permitindo que a colega recuperasse o cesto, mas já vazio.

O momento terminou de forma inesperada quando Marisa Susana abandonou o Jardim a gritar que o tabaco estava com ela, provocando gargalhadas entre os restantes concorrentes.