Conflito continua dentro da casa! Sara arrasa Catarina: «Acho pouco verdadeiro»

No Secret Story - Desafio Final, Catarina escolheu a emoção da “culpa” ao responder à questão “que atitude tua magoou alguém?”, acabando por enumerar algumas situações pelas quais se arrepende de ter magoado colegas.

Sara pediu para intervir e começou por afirmar que não iria continuar a poupar Catarina, sublinhando que não confia nela nem sente verdade nas suas atitudes e palavras. A concorrente deu como exemplo a aproximação de Catarina a Liliana e criticou a forma como esta interpreta as relações dentro da casa.

Sara acrescentou ainda que considera “hilariante” Catarina afirmar que as pessoas do quarto onde dorme são aquelas que melhor a conhecem, garantindo que já partilhou muitas coisas e que, se quiser, um dia também poderá partilhar mais consigo.

No Confessionário, Catarina revelou que é bissexual, explicando que esse foi um dos motivos para o fim da relação com João. Ainda assim, a concorrente garantiu que não se aproximou de ninguém por interesse e afirmou compreender que Sara tenha essa perceção.

A discussão continuou com Sara a imitar Catarina a chorar num momento em que Ana a terá apoiado, o que aumentou ainda mais a tensão.

Catarina respondeu, explicando que não sabia qual era a verdadeira intenção de Ana ao aproximar-se dela, lembrando que já tinha colocado essa questão durante as nomeações. Ana defendeu-se, afirmando que agiu por empatia e de forma genuína, mas Catarina manteve a dúvida sobre a intenção da colega.

Sara acabou por reforçar que Catarina só utilizou esse argumento contra Ana naquele momento, depois de Liliana já o ter referido anteriormente.