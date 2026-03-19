Conflito na casa: Sara acusa de jogar sujo e Hélder lamenta desigualdade de género

A discussão entre Hélder e Sara voltou a marcar o dia dentro da casa do Secret Story 10. Depois do confronto, ambos desabafaram com colegas, revelando desilusão e revolta em momentos paralelos que mantêm o ambiente tenso.

Após o intenso confronto entre Hélder e Sara, o concorrente desabafou com Liliana e mostrou-se bastante desiludido. Hélder criticou a perceção da sociedade sobre o que é aceitável dizer, argumentando que uma mulher pode dizer a um homem tudo o que quiser e ser aceite, mas o contrário seria impensável.

Ao mesmo tempo, Sara procurou Hugo no exterior da casa para também desabafar. A concorrente mostrou-se revoltada, acusando Hélder de jogar sujo, mas Hugo lembrou-a de que ela própria não tem tanta moral para criticar, equilibrando a discussão com uma visão mais prática da situação.

Os desabafos paralelos mostram que as tensões continuam altas no Secret Story 10 e que as relações entre os concorrentes permanecem instáveis, com ressentimentos e acusações a marcar o dia.