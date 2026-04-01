Conflito sem fim. Luzia e Sara voltam à carga: «Aquilo que disseste, foi extremamente sujo e baixo»

No Secret Story 10, Sara partilha que sempre foi ela própria e acrescenta que não se importa que a insultem, mas tem receio que os seus fiquem incomodados, nomeadamente por aquilo que Luzia disse da sua mãe quando referiu que a concorrente nasceu “das entranhas de um demónio”. Luzia revolta-se defendendo que a Sara não sabe o que é uma metáfora. As duas rivais entram numa forte discussão e voltam a ofender-se mutuamente.

