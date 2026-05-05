Confronto aceso entre Daniela e Leomarte explode: «planta albina», «básica» e «alpinista social»

No Secret Story - Desafio Final, Liliana atribui o capacete de “tentar manipular as pessoas” a João Ricardo e diz que o colega não está a conseguir fazê-lo. Jorri tenta perceber o raciocínio da colega, mas acusa Liliana de mudar de pensamento em cada 30 segundos. João, afirma que Afonso foi “Bombeiro de ataque inicial” pois apesar de ter entrado a criar conflitos, não acredita que o colega seja má pessoa nem que tenha mau fundo. Afonso concorda que João é manipulador dentro da Casa. Leomarte comenta, mas é interrompido por Daniela. Os dois trocam acusações como “planta albina”, “básica”, “alpinista social” e “rasteirinha” e Leomarte dá os parabéns a Liliana por ter acordado a planta.

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