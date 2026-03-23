No Secret Story 10, durante o Especial com Cristina Ferreira, a apresentadora confronta Ricardo João e Ana sobre o desentendimento que marcou os últimos dias dentro da casa. Perante as perguntas da apresentadora, Ricardo João e Ana explicam os seus pontos de vista.
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Confronto em direto? Cristina Ferreira põe Ricardo João e Ana frente a frente
- Secret Story
- Ontem às 21:54
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