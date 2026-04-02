Confronto explosivo. Hugo grita com Ana e casa treme: «mal-educada»

No Secret Story 10, durante o Especial com Cristina Ferreira, os concorrentes são confrontados com imagens da recente dinâmica de reclamações. Hugo perde a cabeça e grita com Ana, criando um momento de grande tensão. Após o término da dinâmica, Luzia comenta com Ana que «fica sempre mal um homem gritar com uma mulher».

Ao rever as imagens, Hugo admite que «foi uma reação muito infeliz da minha parte», mas insiste que a colega é «mal-educada». Ana responde com ironia: «sou insuportável… não deixo que digam mentiras a meu respeito», condenando a atitude de Hugo, bem como a de Sara e Ricardo João. A discussão intensifica-se quando Sara decide intervir, acrescentando ainda mais tensão ao Especial.