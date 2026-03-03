Confronto intenso entre Ariana e Tiago marca Especial do reality

Durante o Especial conduzido por Cristina Ferreira no “Secret Story 10”, da TVI, Ariana e Tiago protagonizaram um confronto marcado por críticas diretas e posições divergentes, sem que tivesse sido possível alcançar um entendimento.

A discussão teve início quando Ariana confrontou Tiago por este ter afirmado que a considerava fraca. A concorrente mostrou-se visivelmente incomodada com a classificação e exigiu explicações sobre as palavras usadas.

Tiago justificou a sua opinião com base na perceção de que Ariana é, entre os colegas, quem tem menos dinheiro acumulado no jogo. Ainda assim, garantiu que mantém e manterá sempre respeito pela concorrente, tentando atenuar o impacto das declarações.

Contudo, as explicações não foram suficientes para acalmar os ânimos. Para Ariana, alguém que a acusa de não ter humildade “não vale nada”, afirmou, numa resposta dura que elevou o tom do confronto.

As posições mantiveram-se distantes e a conversa terminou sem reconciliação ou acordo entre os dois concorrentes, reforçando as tensões já existentes dentro da casa do “Secret Story 10”.