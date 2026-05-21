Confusão na casa gera tensão em torno de Marisa Susana. Catarina intervém e pede fim da polémica entre colegas

No Secret Story - Desafio Final, Luzia falou sobre o apagão e acabou por levar a conversa para o segredo de Norberto, algo que levou a uma troca de interpretações entre os concorrentes.
Marisa Susana acabou por se enganar na forma como colocou a questão e perguntou se Catarina “assumiu” a Norberto, em vez de perguntar se tinha associado o segredo. O momento gerou confusão, com Luzia a mostrar-se surpreendida, acreditando ter percebido outra intenção na pergunta.
Marisa Susana reagiu com revolta, afirmando que é frequentemente mal interpretada e que a sua intenção não tinha sido aquela que os colegas entenderam. Luzia e Pedro explicaram que perceberam a frase como uma referência à possibilidade de Catarina ter assumido a sua bissexualidade a Norberto, deixando Marisa Susana perplexa, já que garantiu não ter conhecimento desse assunto.
Mais tarde, no Alpendre, Marisa Susana acabou por se emocionar e desabafar com Afonso, dizendo que sente que as suas palavras são constantemente mal interpretadas.
Luzia tentou acalmar a colega, explicando que apenas utilizou mal a palavra “assumir”. Já Catarina juntou-se à conversa e pediu para que o assunto não fosse mais prolongado dentro da casa.