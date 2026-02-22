Conheça Ana, a Gerontóloga desta edição do Secret Story 9

Na gala de estreia do Secret Story 10, conhecemos Ana. Com 31 anos, chega de Valongo determinada a virar a página da sua vida. Gerontóloga de profissão, dedica os dias a cuidar de idosos, mas sente que chegou o momento de se colocar em primeiro lugar e apostar num novo desafio no Secret Story.

Sensível, divertida e assumidamente emotiva, não esconde que chora com facilidade. Ainda assim, garante que também sabe impor limites quando sente que ultrapassam a linha. Acredita no amor e não perde a esperança de encontrar o seu príncipe encantado. Transparente e justa, não tolera julgamentos nem pessoas que se intrometem na vida alheia.

