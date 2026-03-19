Consolado por Ariana, Diogo admite perder controlo e ameaça desistir

O ambiente dentro da casa do Secret Story 10 voltou a ficar carregado de emoção. Ariana tentou perceber o estado de espírito de Diogo, que se mostrou desanimado e relutante em revelar pormenores sobre os seus sentimentos e segredos.

Ariana aproximou-se de Diogo na casa do Secret Story 10 na tentativa de entender o seu desânimo. O concorrente não revelou detalhes, limitando-se a dizer que queria ir embora, o que preocupou Ariana, que pediu para não ser deixada sozinha nem outra pessoa.

No confessionário, Ariana mostrou acreditar que Eva é irmã de Diogo, embora considere que esse não seja o segredo que ele esconde. A concorrente insistiu em perceber o que se passa, mas Diogo manteve silêncio, afirmando que há muitas coisas que ela ainda não sabe.

Mais tarde, Diogo admitiu no confessionário que perdeu o controlo e não sabe como agir para não magoar Ariana. Apesar das dúvidas e da tensão, garantiu à Voz que é com Eva que quer permanecer, esclarecendo os sentimentos que realmente o ligam à namorada dentro do jogo.

O momento deixou claro que, entre segredos, emoções e incertezas, os próximos passos de Diogo e Ariana poderão ser decisivos para a dinâmica da casa.

