Conversas dividem a casa no Secret Story 10 e Eva volta a ser alvo de críticas

O ambiente dentro do Secret Story 10 continua longe de acalmar. Enquanto no alpendre alguns concorrentes criticavam a postura de Norberto, na cozinha surgiam novas críticas, desta vez direcionadas a Eva.

No alpendre, Eva, Diogo e João comentavam a postura de Norberto durante a atividade anterior e não esconderam o desagrado.

João admitiu que sente que o concorrente anda constantemente “em cima dele”, enquanto Eva criticou a forma como Norberto argumenta, assumindo que muitas vezes tem dificuldade em perceber o que ele quer dizer.

Ao mesmo tempo, mas noutra zona da casa, o tom era igualmente crítico. Na cozinha, Luzia conversava com Liliana e Ana e acabou por dizer que sente que Eva destoa do resto do grupo, confessando que muitas vezes nem percebe a forma como a concorrente se expressa.

A conversa tornou-se ainda mais polémica quando Luzia sugeriu que Eva poderá esconder um segredo muito forte ou até partilhado, justificando assim a forma como se posiciona no jogo. Pouco depois, a concorrente chegou mesmo a insinuar que Eva poderá ter um transtorno, enquanto Ana acrescentou que poderá tratar-se de défice de atenção.

Num momento em que as tensões continuam a aumentar, as críticas entre concorrentes multiplicam-se e o ambiente dentro da casa parece cada vez mais dividido.