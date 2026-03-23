Conversas picantes deixam Ariana com os calores: «Bastava uma vez...»

No Secret Story 10, nos bastidores da gala, Diogo elogia o seu próprio jogo numa conversa com Eva, enquanto a namorada pede explicações sobre as imagens que viu. Eva recorda que o aconselhou a sair da cama de Ariana, mas Diogo pede calma para não levantar suspeitas. Já na sala, Ariana questiona os brilhantes na cara do concorrente e este justifica que deu um beijo na cara de Eva. A concorrente avisa que, se descobrir que os dois estão envolvidos, “rebenta com eles”, mas Diogo responde que ela só pode “estar maluca”. Mais tarde, o concorrente afirma ser “craque” a mexer com o psicológico das pessoas, ao que Ariana reage dizendo que, fora da casa, isso não resultaria, embora admita que ali dentro pode não saber tudo.