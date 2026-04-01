Corte e costura! Ana e Luzia comentam 'triângulo amoroso': «Não acredito que reconheçam um mulher que faz isto»

No Secret Story 10, Ana e Luzia falam do trio Diogo, Eva e Ariana. Para Luzia, Eva é uma potencial vencedora graças a toda a história que se gerou, já Ana duvida porque o público não se revê na mulher que perdoa a traição. No confessionário, Ana ridiculariza a postura de Eva. Para Ana, esta história pode estar a ser alimentada pelos três. Quando saem da casa de banho, apercebem-se que Ariana estava no quarto a ouvir.

