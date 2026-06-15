No Secret Story - Desafio Final, durante o intervalo da Gala, Leandro afirma que João quando sair vai direto para o mecânico pois não está “a bater bem da cabeça”. Os dois discutem efusivamente até que Leandro diz que que quem acredita em João Ricardo, acredita no diabo. Em simultâneo, Marisa comenta com Sara que a colega podia tê-la defendido perante Bruno.
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«Cresce!»: Leandro e João Ricardo discutem como nunca os viu
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