No «Dois às 10», recebemos Joana Pinheiro, Carina Ribeiro e Cristiana Jesus para uma viagem pelos momentos mais intensos da semana na «Secret Story 9». Juntos, revemos os acontecimentos mais marcantes, analisamos as estratégias dos nomeados e antecipamos o que poderá acontecer na próxima gala.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Cristiana Jesus recorda segredo com Cláudio Alegre e defende Marisa e Pedro Jorge: «Estão a reprimir sentimentos»
- Joana Lopes
- Ontem às 10:04
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:34
Cristiana Jesus recorda segredo com Cláudio Alegre e defende Marisa e Pedro Jorge: «Estão a reprimir sentimentos»
Ontem às 10:04
05:11
Nomeados revelam quem gostariam que fosse expulso já este domingo
Há 2h e 3min
01:15
«Ele é carente e puxou isto para ele...»: Dylan reage a novo boato sobre si
Há 2h e 9min
01:22
Sem papas na língua, a Voz provoca Inês: «O Dylan beija bem?»
Há 2h e 19min
01:21
«Critica as poderosas e agora imita Liliana?» A 'má-língua' sobre Bruna que salta à vista
Há 2h e 20min
02:48
«Sonsa e mentirosa do pau oco»: A Voz 'pica' Ana com boato polémico
Há 2h e 23min
00:56
«Até faz (...) tal é o entusiasmo»: Pedro Jorge é confrontado com boato
Há 2h e 27min
01:04
«A Liliana escolhe ser insuportável todos os dias»: Quem terá dito isto? Descubra aqui
Há 2h e 37min
01:45
«O Fábio só está aqui a sujar lençóis»: O telefone toca na casa e só traz 'má-língua'
Há 2h e 37min
03:19
«Não estás aqui a fazer nada (...) A porta está aberta»: Alta tensão entre dois concorrentes
Há 2h e 50min
00:54
O amor chegou ao quarto rosa: Esta foi a reação de Inês logo a seguir ao primeiro beijo a Dylan
Há 2h e 58min
05:55
Última Hora: Este foi o primeiro beijo de Dylan e Inês. As imagens exclusivas aqui
Ontem às 20:17
02:55
Imitação ou provocação? Bruna ridiculariza Liliana ao usar as suas botas
Ontem às 19:55
04:38
«Tenho a minha mulher grávida dentro da casa»: A especulação de Marisa Susana que está a dar que falar
Ontem às 19:50
03:23
Raquel tenta despistar colegas após pista reveladora mas Fábio acerta em cheio
Ontem às 19:43
03:13
Ana é arrasada pelos colegas: «Santinha do pau oco»
Ontem às 19:39
04:21
Lídia revira os olhos a Francisco Monteiro e é apanhada: «A Lídia vê as cartas por isso sabe mais que nós»
Ontem às 19:34
03:23
Dylan e Bruno analisam o jogo: «Quem já revelou o segredo pode ser o próximo a sair»
Ontem às 19:27
05:19
Emoção na casa: Ana Cristina revela segredo e comove colegas com a sua história
Ontem às 19:26
02:22
Marisa Susana indignada confronta Pedro: «Estou a fazer figura de parva»
Ontem às 19:15
03:35
Inês deixa tudo em pratos limpos e esclarece fim da relação
Ontem às 18:55
04:42
Mexericos: Liliana e Ana Cristina em confronto por causa de Pedro «mais vale desisitir»
Ontem às 18:47
04:35
Sala das Teorias ao rubro: Pedro torna-se o alvo principal das críticas
Ontem às 18:38
04:00
Mudanças e provocações: Inês troca de grupo e Leandro não perdoa
Ontem às 18:19
02:50
Emoção sem fim. Liliana recorda Zé: «Ele estava de rastos»
Ontem às 18:03
02:48
Poderá Marisa estar grávida dentro da casa? Esta é a razão da suspeita
Ontem às 16:30
08:11
Inédito. Raquel como nunca a viu: «Interpreto que és uma pessoa má»
Ontem às 16:18
05:55
Segredo em risco? Pedro fica desconfortável com provocações de Leandro e Marisa Susana
Ontem às 15:00
01:38
Perto de segredo? Pedro tem a certeza e junta as peças todas
Ontem às 14:50
04:09
Dylan surpreende Inês com beijo e confissão que está a dar que falar
Ontem às 14:39
01:31
Ana e Leandro em aceso despique: «Está na hora de ires embora»
Ontem às 14:36
01:06
Inesperado. Dylan arrasa aliada: «Está a perder a credibilidade toda»
Ontem às 14:27
03:21
Ana Duarte na casa? Pedro faz imitação (quase) perfeita da cantora: com coregrafia e tudo!
Ontem às 14:23
01:23
De costas voltadas. Fábio e Liliana chateiam-se e há ciúmes à mistura: «Vou começar a...»
Ontem às 14:15
02:34
Dupla de sucesso! Leandro e Pedro cantam aos gritos e contagiam a casa toda
Ontem às 14:13
02:53
«A Voz não foi explícita?»: Desaparecimento dos talheres gera discórdia na casa
Ontem às 13:30
02:07
Ana dispara contra Liliana: «Eu tinha vergonha de ser como tu»
Ontem às 13:22
02:28
Pedro e Leandro protagonizam gesto inesperado que está a dar que falar
Ontem às 13:15
06:17
A cantar à chuva! Leandro dá um 'show' no jardim e deixa todos boquiabertos
Ontem às 13:00
03:33
Tensão na casa! Leandro perde a calma após ser acusado de esconder talheres
Ontem às 12:28
08:00
Ana Cristina debaixo de chuva de críticas: “não te vou dar destaque”
Ontem às 12:18
05:55
Bruno e Ana Cristina entram em confronto explosivo
Ontem às 12:00
06:35
Ana Cristina e Inês confrontam-se no Concílio dos Nomeados: «Eu não sou como tu»
Ontem às 11:52
05:03
Pedro Jorge arrasado no concílio dos nomeados: «Fazias um favor a ti mesmo se fosses expulso»
Ontem às 11:41
05:10
Acabou-se a 'ficha tripla'? Bruna não poupa nas críticas a concorrente
Ontem às 11:32
04:36
Liliana e Ana Cristina ‘pegam-se’ logo pela manhã: «És tão previsível»
Ontem às 10:58
02:19
Ex-concorrentes reataram relação. Cláudio Ramos fica em choque com revelação de amiga do casal
Ontem às 10:34
01:03
Pedro Jorge declara o seu amor a Marisa em voz alta: e Leandro tem reação hilariante
Ontem às 10:32
04:54
Poucos notaram, mas Cláudio Ramos reparou em algo curioso em Pedro Jorge
Ontem às 10:32
04:07
Cláudio Ramos admite admiração por concorrente do «Secret Story 9»: «Gosto muito»
Ontem às 10:20
04:07
Joana revela outro lado de concorrente do «Secret Story 9»: «Conviver com ele não é fácil»
Ontem às 10:20
01:01
Na cama, aos beijos e amassos: foi assim que Liliana e Fábio começaram o dia
Ontem às 10:19
04:26
Carina recorda relação entre Vera e Inês dentro da casa: «Durante a noite, ouvíamos…»
Ontem às 10:16
03:34
Cláudio Ramos questiona ex-concorrentes sobre Marisa e Pedro Jorge: «Acham que o casamento resiste ao programa-»
Ontem às 10:05
01:10
Ondulações? Fábio e Liliana trocam carícias debaixo dos lençóis, à frente de todos
Ontem às 09:39
02:50
Revelado o Ranking de Popularidade dos comentadores: e há escolhas que geraram polémica em estúdio
Ontem às 09:31
02:25
Sem dinheiro e sem alternativas: Ana Cristina explica a história por detrás do seu segredo
Ontem às 09:26
03:23
«Acabaste com o teu namorado para...»: Ana Cristina ataca Inês e Dylan perde as estribeiras
Ontem às 09:22
03:54
Ana «faz-se de vítima»? Mexerico agita a casa e chovem críticas: «Mas tu achas que és a única?»
Ontem às 09:20
03:40
Beijos apaixonados e piropos atrevidos entre Pedro e Marisa: «Vais tomar banho?»
Ontem às 09:05
03:02
As imagens mais virais da semana: Bruno declara-se a Marisa sob o olhar atento de Pedro
Ontem às 08:53