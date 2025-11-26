Cristina Ferreira confronta Bruno: «Vocês os quatro eram dominados»

No «Dois às 10», recebemos Bruno, o segundo desistente do «Secret Story 9». Depois de chegar ao top 10, o concorrente acabou por abandonar o jogo numa semana particularmente intensa, em que estava nomeado e sob grande pressão. Entre expectativas defraudadas, emoções ao rubro e decisões difíceis, Bruno revela o que viveu dentro da casa, o que o levou a desistir e como encara agora o percurso que deixou para trás.