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Cristina Ferreira confronta Eva: “O Diogo alguma vez se tinha portado mal contigo?”

No “Dois às 10”, recebemos Eva, a vencedora do “Secret Story 10” para falar sobre a experiência vivida dentro da casa, os desafios e aprendizagens ao longo do programa e ainda sobre como têm sido os primeiros momentos cá fora.

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