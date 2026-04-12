Cristina Ferreira confronta Sara após ameaça a Liliana: «Acha isso bem?»

Na Gala do Secret Story 10, os concorrentes assistem a imagens fortes da polémica em que Liliana esteve no centro. O momento foi tenso e ninguém ficou indiferente. No final das imagens ouve-se Sara dizer que se necessário rebenta Liliana. Cristina Ferreira confronta Sara e a resposta não deixa margem para dúvidas.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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