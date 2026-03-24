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Cristina Ferreira deixa conselho a Eva: «Não há nada como falharmos ou acertarmos, mas por nós!»

No Especial do Secret Story 10, Eva desabafa com Cristina Ferreira sobre os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do país. A relação com Diogo tem vindo a deteriorar-se e Eva não esconde o desgosto e a tristeza por tudo o que tem vindo a descobrir, principalmente em relação ao envolvimento com Ariana. Eva acaba por abrir o coração e relatar situações passadas, que aconteceram ao longo dos cinco anos de relação.

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