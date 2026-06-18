No «Dois às 10», Cristina Ferreira declara-se a Toy.
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Cristina Ferreira deixa elogios a famoso português: «És das pessoas de quem eu mais gosto do meio»
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