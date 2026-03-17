Cristina Ferreira em choque com estratégia de Diogo: «Agora tem uma namorada e uma irmã?»

No Secret Story 10, Cristina Ferreira fica visivelmente surpreendida ao perceber a nova estratégia de jogo de Diogo, depois de analisar com atenção os seus comportamentos e ligações dentro da casa. Entre ironia e incredulidade, a apresentadora questiona a coerência do concorrente e sublinha a confusão gerada pelas relações que ele está a construir.

Nomeados desta semana:

A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.

Nomeados desta semana:

A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.

Hélder 761 20 20 08

Liliana 761 20 20 12

Norberto 761 20 20 14

Tiago 761 20 20 19