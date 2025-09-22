Cristina Ferreira esclarece avião com mensagem para Liliana, que ficou viral

No «Dois às 10», Cristina Ferreira aproveita o rescaldo da segunda gala do Secret Story - Casa dos Segredos, para explicar o que aconteceu com o avião enviado para Liliana, uma das concorrentes.

De recordar que durante a Cadeira Quente, os ânimos entre os concorrentes exaltaram-se e a tensão esteve ao rubro, principalmente entre Liliana e Marisa Susana.

Na gala deste domingo, Bruno Miguel foi o concorrente expulso do Secret Story e Carina surpreendeu tudo e todos ao revelar o seu segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais». Após a expulsão, Bruno Miguel também revelou o seu segredo.

