Cristina Ferreira faz observação sobre Marcia Soares e João Ricardo: «Houve uma altura...»

No Secret Story - Desafio Final, Cristina Ferreira inicia o programa a dar as boas vindas aos concorrentes e a Casa é invadida por comentadores. Durante o momento, a apresentadora faz uma observação que envolve Marcia Soares e João Ricardo.

Com uma expulsão decisiva, convidados especiais e uma noite inspirada nos Santos Populares, a gala deste domingo, 7 de junho, do Secret Story – Desafio Final promete agitar a casa mais vigiada do país. Além de ficar a conhecer o concorrente que abandona o jogo entre Flávia, Leandro, Marisa Susana e Liliana, os residentes serão surpreendidos com uma prova de imunidade que conta com a participação de Márcia Soares, Gonçalo Quinaz e Marcelo Palma, convidados pela Voz para entrar na casa e, ao que tudo indica, mudar o rumo da competição. A poucas semanas da grande final, esperam-se emoções fortes, reviravoltas e momentos inesperados.