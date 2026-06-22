Cristina Ferreira faz uma revelação emocionante a Sara. E está relacionada com o filho

No Secret Story - Desafio Final, Sara pergunta a Cristina Ferreira quem é que foi à gala apoiá-la. A apresentadora não lhe responde mas adianta algo muio importante sobre o filho.

O público voltou a decidir e ditou mais uma saída no Secret Story - Desafio Final, numa gala marcada pela tensão da semifinal e pela corrida aos últimos lugares na final. Os nomeados da noite eram Bruno Simão, Sara e João Ricardo, que viveram momentos de grande ansiedade à espera da decisão dos portugueses.

Ao longo da emissão, Sara acabou por ser a concorrente mais votada para continuar em jogo, garantindo a sua permanência na casa. No momento decisivo, foi revelado que Bruno Simão, com apenas 3% dos votos, era o expulso da noite, terminando assim a sua participação no reality show da TVI.

Já após a saída e o regresso de João Ricardo à casa, notou-se um momento de frieza entre os concorrentes, uma vez que ninguém o abraçou quando voltou ao grupo, tornando o regresso visivelmente marcado pela distância dos colegas.