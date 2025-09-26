No «Dois às 10», recebemos Renata Reis, ex-concorrente do «Secret Story», Joana Pinto, também ex-concorrente do formato, e Gonçalo Quinaz, comentador habitual do programa. Juntos, analisam as últimas novidades do «Secret Story 9», revisitam os momentos mais marcantes da semana, discutem as estratégias dos concorrentes e partilham opiniões sobre os rumos do jogo.
Cristina Ferreira lança a questão: «Gostavam que a Liliana ouvisse o Zé?»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:29
Últimos vídeos
05:21
Cristina Ferreira lança a questão: «Gostavam que a Liliana ouvisse o Zé?»
Hoje às 11:29
04:06
Liliana chora baba e ranho e assume: «Deito-me a pensar no meu namorado e na m**** que sou»
Há 25 min
03:35
Liliana emociona-se ao falar de sentimentos por Fábio: «Estou confusa...»
Há 28 min
02:40
Sandro desabafa com Fábio e Liliana: «Era fixe se pudessem acabar relações...»
Há 45 min
00:55
Marisa Susana vence Joana em prova de rapidez e ganha privilégio de luxo
Há 1h e 3min
03:01
Choradeira: Marisa desaba em lágrimas e até os colegas ficam emocionados
Há 1h e 8min
01:39
Vera declara-se a Dylan: «Se eu não quisesse...»
Há 1h e 27min
02:21
Dylan está mal resolvido com a 'ex'? Vera acha que sim e confronta-o: «Ficas a tremer»
Há 1h e 34min
04:10
Dylan continua com ciúmes de Vera e Bruno: «Será que é real?»
Há 2h e 5min
01:13
«Já disseram que só estive contigo para...»: Dylan enfrenta Vera em conversa tensa
Há 2h e 5min
01:05
Liliana ataca Bruna forte e feio: «Ela está a passar pelos pingos da chuva»
Há 2h e 15min
02:55
Fábio reage às críticas: «Eu e a Liliana não temos de ser julgados»
Há 2h e 24min
08:31
Liliana surpreende tudo e todos com elogios a rival: «Gosto mesmo muito de ti»
Há 2h e 34min
04:53
«Não fazes falta»: Inês ataca Carina no concílio dos nomeados
Há 2h e 39min
01:47
Liliana está a apaixonar-se por Fábio?: «Não posso negar o que estou a sentir...»
Há 2h e 50min
10:25
Pedro “esconde-se” atrás de uma capa? Tema gera debate entre os concorrentes
Hoje às 13:01
04:36
Pedro abre o coração e desaba em lágrimas. Marisa emociona-se ao ouvir o marido
Hoje às 12:52
02:34
Em lágrimas, Marisa Susana atira: «É muito fácil apontar o dedo a uma pessoa que não teve tantos estudos»
Hoje às 12:38
03:12
Fábio emociona Marisa Susana com forte abraço e pedido de desculpa
Hoje às 12:33
04:53
Marisa Susana não contém as lágrimas e emociona a casa em momento de partilha
Hoje às 12:30
12:39
Personalidade de Sandro não passa despercebida e divide opiniões na casa
Hoje às 12:25
14:21
Sandro dá a sua opinião em relação a Leandro: «És um pouco incoerente»
Hoje às 12:16
05:37
Opinião de Sandro gera controvérsia na casa. E há vozes que se fazem ouvir
Hoje às 11:50
07:03
A não perder: Joana emociona-se ao partilhar algo inédito sobre si
Hoje às 11:45
01:12
Renata Reis sobre Lídia, concorrente do «Secret Story 9»: «Ela vai provocando»
Hoje às 11:40
07:57
Vera aproveita dinâmica para mandar boca: «Há pessoas que não merecem mais oportunidades»
Hoje às 11:39
06:48
Cristina Ferreira sobre o «Secret Story 9»: «O Dylan ainda não percebeu nada da Vera e da Inês, pois não?»
Hoje às 11:36
05:21
«É uma das protagonistas»: Saiba quem é a concorrente do «Secret Story 9» que mereceu destaque entre os comentários
Hoje às 11:30
06:31
Liliana e Leandro em discussão sem fim: «Porque é que estás com esse pé atrás de mim?»
Hoje às 11:26
02:35
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
Hoje às 11:18
03:23
Gonçalo Quinaz não poupa críticas a Fábio, concorrente do «Secret Story 9»: Acho um miúdo tonto»
Hoje às 11:14
03:23
Comentador destaca prestação de concorrente do «Secret Story 9»: «Está um passo à frente de todos os outros»
Hoje às 11:14
02:39
Liliana em discussão acesa com Leandro: «Estás a fazer uma tempestade num copo de água»
Hoje às 11:12
03:33
Inês é sincera com Vera: «A cena do trio e das popstars não me identifico»
Hoje às 10:48
08:07
Vera sobre Dylan: «Tem que ir com calma (…) não vou deixar que queimem a minha imagem»
Hoje às 10:44
04:31
Inês confronta Vera sobre os seus sentimentos: «Não quero mexer com a minha relação lá fora»
Hoje às 10:37
04:42
Inês sobre interesse de Vera: «Tenho levado na brincadeira, mas não quero que passe uma ideia errada»
Hoje às 02:51
02:15
Dylan está decidido: «Vou confrontar a Vera porque quero saber se é verdade»
Hoje às 02:42
08:11
Marisa Susana avisa Leandro: «Tens de confrontar o Rui»
Hoje às 02:25
02:57
Roupa de Leandro é roubada mesmo à frente do seu nariz. E o ‘ladrão’ é o mais improvável de sempre
Hoje às 01:23
03:29
Rui confronta Ana Cristina com as limpezas. Vera intervém aos gritos e o caos instala-se
Hoje às 00:45
03:33
A ferver! Ana Cristina manda calar Joana e o que se segue é do mais tenso que há
Hoje às 00:35
02:00
Clima a aquecer! Fábio derrete Liliana com elogios: «Gosto de te ver assim com o cabelo»
Hoje às 00:10
05:03
Sandro explica o motivo de querer juntar Liliana e Fábio. Mas é criticado
Ontem às 23:40
04:12
Sandro garante sobre Liliana e Fábio: «Eu estou consciente do que estou a fazer»
Ontem às 23:33
06:28
«Estás a ir contra os teus princípios»: Sandro é confrontado pelos colegas por causa de Liliana e Fábio
Ontem às 23:29
06:10
Dylan comenta proximidade de Liliana com Fábio: «Dá-lhe jeito só por estar nomeada»
Ontem às 23:25
01:33
Escaldante! Fábio e Liliana mostram-se muito cúmplices. E as mãos falam por si
Ontem às 23:17
04:20
Dylan desabafa com Inês: «Estou exausto (…) vou começar do zero, sem Vera, sem nada…»
Ontem às 23:13
03:21
Sandro quer ser 'padrinho' de Liliana e Fábio: «Aqueles dois não saem daqui sem ficarem juntos»
Ontem às 22:39
03:57
Marisa revela estratégia infalível para desviar todas as atenções do seu segredo
Ontem às 22:35
04:00
Polémica em direto: Leandro acusado de ser incoerente
Ontem às 22:31
03:38
Explosivo! Lídia confronta Bruna e garante que se aproveita de todos os conflitos
Ontem às 22:22
03:04
«Ela mete-se em tudo»: Lídia não poupa críticas a Bruna
Ontem às 22:13
06:23
Pedro quebra silêncio e revela motivo do desentendimento com Ana Cristina
Ontem às 22:10
03:32
«Só teve aquilo que mereceu»: Pedro sem rodeios com Ana Cristina
Ontem às 22:02
03:26
Liliana e Fábio querem dormir no mesmo quarto: «Quero ir para a beira da minha mulher»
Ontem às 21:31
01:55
Liliana garante «a partir de agora a minha estadia nesta casa vai ser uma farsa»
Ontem às 21:28
03:36
Coração aberto: Dylan confessa a Vera que gosta dela e confronta ligação com Bruno
Ontem às 19:54
03:28
Amor à vista? Fábio garante que vai esperar por Liliana fora da Casa
Ontem às 19:45
04:34
Bombástico. Pedro, Marisa e Ana Cristina em confronto explosivo
Ontem às 19:37