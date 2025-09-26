Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Cristina Ferreira lança a questão: «Gostavam que a Liliana ouvisse o Zé?»

No «Dois às 10», recebemos Renata Reis, ex-concorrente do «Secret Story», Joana Pinto, também ex-concorrente do formato, e Gonçalo Quinaz, comentador habitual do programa. Juntos, analisam as últimas novidades do «Secret Story 9», revisitam os momentos mais marcantes da semana, discutem as estratégias dos concorrentes e partilham opiniões sobre os rumos do jogo.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:29
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Fora da Casa

Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

16:33
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

16:20
Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

12:00
Renata Reis sobre Lídia, concorrente do «Secret Story 9»: «Ela vai provocando»
01:12

Renata Reis sobre Lídia, concorrente do «Secret Story 9»: «Ela vai provocando»

11:40
Cristina Ferreira sobre o «Secret Story 9»: «O Dylan ainda não percebeu nada da Vera e da Inês, pois não?»
06:48

Cristina Ferreira sobre o «Secret Story 9»: «O Dylan ainda não percebeu nada da Vera e da Inês, pois não?»

11:36
«É uma das protagonistas»: Saiba quem é a concorrente do «Secret Story 9» que mereceu destaque entre os comentários
05:21

«É uma das protagonistas»: Saiba quem é a concorrente do «Secret Story 9» que mereceu destaque entre os comentários

11:30
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Hoje às 11:52
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

21 set, 22:23
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
02:35

Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»

Hoje às 11:18
Escaldante! Fábio e Liliana mostram-se muito cúmplices. E as mãos falam por si
01:33

Escaldante! Fábio e Liliana mostram-se muito cúmplices. E as mãos falam por si

Ontem às 23:17
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Hoje às 09:05
Ver Mais

Notícias

Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Há 37 min
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Há 50 min
Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Hoje às 12:00
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Hoje às 11:52
Luxo e caras conhecidas: Conheça todos os detalhes sobre o babyshower de Vânia Sá

Luxo e caras conhecidas: Conheça todos os detalhes sobre o babyshower de Vânia Sá

Hoje às 10:00
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De regresso à TVI, Catarina Miranda: "Não vai ser só uma aparição"

De regresso à TVI, Catarina Miranda: "Não vai ser só uma aparição"

Há 1 min
Catarina Miranda anuncia regresso à TVI: "Faltam poucos dias"

Catarina Miranda anuncia regresso à TVI: "Faltam poucos dias"

Hoje às 12:16
João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

Ontem às 16:58
Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Ontem às 15:54
O que foi mais difícil de gerir após sair do "Big Brother"? Kina não deixa nada por dizer!

O que foi mais difícil de gerir após sair do "Big Brother"? Kina não deixa nada por dizer!

Ontem às 10:43
Ver Mais Outros Sites