Cristina Ferreira para a mãe de concorrente do «Secret Story 9»: «Isto agora tocou-me…»

No «Dois às 10», recebemos a mãe da Bruna, concorrente do «Secret Story 9». Na gala de domingo foi revelado mais um segredo: Bruna foi diagnosticada com um linfoma. Hoje, a sua mãe está connosco para partilhar detalhes sobre este momento difícil, esclarecer dúvidas e contar como a família viveu esta fase tão delicada.