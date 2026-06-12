No “Dois às 10”, recebemos Afonso Leitão, o mais recente expulso do “Secret Story – Desafio Final”. Após sete semanas intensas de convivência, desafios, estratégias e emoções fortes, o concorrente viu o seu percurso chegar ao fim na gala de ontem, por decisão do público. Em conversa connosco, faz o balanço da sua participação, recorda os momentos mais marcantes da aventura e reage à sua saída da casa mais vigiada do país.
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Sobre este vídeo
Cristina Ferreira questiona Afonso Leitão sobre Catarina Miranda: “Pretendes falar com a Catarina?”
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Cristina Ferreira questiona Afonso Leitão sobre Catarina Miranda: “Pretendes falar com a Catarina?”
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