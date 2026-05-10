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Cristina Ferreira questiona Juliana e Diogo Afonso: «Dormiram juntos?». A resposta é inédita

O Secret Story – Desafio Final dá início a mais uma gala carregada de emoção e imprevisibilidade. Ao entrar em estúdio, Cristina Ferreira faz questão insólita aos ex-concorrentes.

Esta noite, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa: Ana, Ariana, Bruno Simão e Leandro, mas apenas um deles deixa o jogo. E há muito mais para descobrir.

Foi uma semana de forte tensão dentro da casa. Esta noite, a Voz quer saber quem são os principais alvos. As movimentações dos últimos dias prometem ter peso na gala.

A lista de concorrentes do Secret Story – Desafio Final ainda não está encerrada. Esta noite descubra quem vai entrar e de que forma a sua chegada pode alterar a dinâmica do jogo.

Não se esqueça que ainda pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA – 761 20 20 02 

ARIANA – 761 20 20 03

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

LEANDRO – 761 20 20 11

Acompanhe tudo ao minuto aqui

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