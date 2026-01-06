VÍDEO SEGUINTE
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

No “Dois às 10”, recebemos Marisa, a 4.ª classificada do “Secret Story 9”. Numa conversa intensa, sincera e carregada de emoção, Marisa faz um balanço aprofundado da sua passagem pela casa mais vigiada do país, recorda os momentos mais marcantes do jogo, as estratégias, os conflitos e as alianças que a levaram até à final, e reflete sobre o impacto pessoal e emocional desta experiência única, revelando ainda como saiu transformada após esta aventura.

  Joana Lopes
  Hoje às 11:18
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

4 jan, 18:43
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Da mensagem suspeita à mulher mistério com quem foi visto pela última vez. Desaparecimento de Maycon toma novos contornos

Inédito! Marisa quebra o silêncio sobre «a divisão das famílias»: «Pelo que percebi agora»

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

Inês e Dylan fazem a primeira viagem após o Secret Story: e o destino é especial e muito romântico

Liliana volta a falar com o ex-noivo Zé e há polémica: «Será que o Fábio sabe?»

Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

A revelação surpreendente de Marisa sobre Liliana e Pedro: «Eu nunca disse porque é que tive ciúmes»

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

Inês e Dylan fazem a primeira viagem após o Secret Story: e o destino é especial e muito romântico

Liliana volta a falar com o ex-noivo Zé e há polémica: «Será que o Fábio sabe?»

Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

Há uma possibilidade inquietante no caso de Maycon Douglas: «Pode estar o corpo dentro da bagageira»

Noélia lamenta azedar da relação com Pedro Barroso: «Eu entendi que ele...»
Noélia lamenta azedar da relação com Pedro Barroso: «Eu entendi que ele...»

Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Discussão entre Pedro Barroso e Noélia gera confusão entre os recrutas
Discussão entre Pedro Barroso e Noélia gera confusão entre os recrutas

Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

De "crush" dos Morangos com Açúcar a galã da 1ª Companhia: Nuno Janeiro transforma-se num fenómeno da Internet

De "crush" dos Morangos com Açúcar a galã da 1ª Companhia: Nuno Janeiro transforma-se num fenómeno da Internet

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

