Cristina Ferreira reage a mudança na vida de João Ricardo que envolve Joana Diniz: «Foi a Joaninha que te mudou»

No «Dois às 10», recebemos convidados que decidiram transformar as suas vidas e adotar novos estilos de vida mais saudáveis e desafiantes. Esta manhã, começamos com o exemplo inspirador de João Ricardo, que depois de sair da casa do «Secret Story 9», se propôs a alcançar um objetivo ambicioso: participar e completar a exigente prova do Ironman.