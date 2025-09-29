Ao Minuto

11:42
Uma avalanche de concorrentes na 'chapa'... e três deles são repetentes: conheça os nomeados desta semana - Big Brother

Uma avalanche de concorrentes na 'chapa'... e três deles são repetentes: conheça os nomeados desta semana

11:41
Dylan acusa Sandro de viver à sombra do 'enredo' de Fábio e Liliana - Big Brother
09:48

Dylan acusa Sandro de viver à sombra do 'enredo' de Fábio e Liliana

11:35
Vera 'explode' com Marisa Susana e parte para cima dela: «Ainda não bateste com uma maluca!» - Big Brother
01:59

Vera 'explode' com Marisa Susana e parte para cima dela: «Ainda não bateste com uma maluca!»

11:31
Sandro e Ana Cristina em picardia: «Tens medo de magoar as pessoas» - Big Brother
07:36

Sandro e Ana Cristina em picardia: «Tens medo de magoar as pessoas»

11:20
«Estás a tomar isto como um ataque a ti próprio»: Dylan implacável com Sandro - Big Brother
04:41

«Estás a tomar isto como um ataque a ti próprio»: Dylan implacável com Sandro

10:40
A pergunta de Cristina Ferreira a Liliana que todos falam: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?» - Big Brother

A pergunta de Cristina Ferreira a Liliana que todos falam: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»

10:31
«Hoje acordei para...»: Liliana volta a picar Fábio após noite marcada por 'discussão' - Big Brother
03:08

«Hoje acordei para...»: Liliana volta a picar Fábio após noite marcada por 'discussão'

10:22
Cristina Ferreira faz reparo sobre Liliana: «Nunca há um beijo para o Zé…» - Big Brother
01:12

Cristina Ferreira faz reparo sobre Liliana: «Nunca há um beijo para o Zé…»

10:12
Manhã começa em lágrimas! Mariana e Joana choram abraçadas - Big Brother
01:24

Manhã começa em lágrimas! Mariana e Joana choram abraçadas

09:43
Afinal Bruna já conhecia Sandro e expõe «comentários javardões»: «Dava para denunciar» - Big Brother
02:36

Afinal Bruna já conhecia Sandro e expõe «comentários javardões»: «Dava para denunciar»

09:14
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes» - Big Brother
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração» - Big Brother
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

09:07
Inês Morais 'rasga' Liliana: «Eu também sei os valores dela e preferia não saber» - Big Brother
02:45

Inês Morais 'rasga' Liliana: «Eu também sei os valores dela e preferia não saber»

08:53
«Não estava a conseguir dar nada»: Carina assume-se feliz pela expulsão - Big Brother
02:23

«Não estava a conseguir dar nada»: Carina assume-se feliz pela expulsão

08:53
Mais um para pôr no altar! Carina recebe novo objeto sexual e fica em êxtase - Big Brother
02:23

Mais um para pôr no altar! Carina recebe novo objeto sexual e fica em êxtase

08:50
A ferver! Discussão encenada entre Leandro e Marisa 'explode' a casa e Fábio faz peito ao colega - Big Brother
03:43

A ferver! Discussão encenada entre Leandro e Marisa 'explode' a casa e Fábio faz peito ao colega

08:43
Aos gritos, Vera perde a cabeça com Marisa Susana: «A minha maldade vai ser pior!» - Big Brother
02:45

Aos gritos, Vera perde a cabeça com Marisa Susana: «A minha maldade vai ser pior!»

08:41
Inês Morais dá opinião explosiva sobre Fábio e Liliana: «Ele já teve o que queria...» - Big Brother
02:33

Inês Morais dá opinião explosiva sobre Fábio e Liliana: «Ele já teve o que queria...»

08:35
Bruno ataca Liliana com todas as armas: «Ela faz questão de enterrar o Fábio» - Big Brother
04:54

Bruno ataca Liliana com todas as armas: «Ela faz questão de enterrar o Fábio»

08:34
Carta do noivo Zé cria alvoroço na casa: «Acho que o namorado acabou com ela» - Big Brother
04:54

Carta do noivo Zé cria alvoroço na casa: «Acho que o namorado acabou com ela»

08:19
«Só queria apagar tudo isto...»: Liliana arrependida da relação com Fábio - Big Brother
01:54

«Só queria apagar tudo isto...»: Liliana arrependida da relação com Fábio

08:18
Liliana põe um ponto final na relação com Fábio?: «Já chega desta história, está resolvido» - Big Brother
03:06

Liliana põe um ponto final na relação com Fábio?: «Já chega desta história, está resolvido»

08:13
Fábio atira à cara de Liliana: «Eu vou a nomeações porque estou contigo» - Big Brother
03:45

Fábio atira à cara de Liliana: «Eu vou a nomeações porque estou contigo»

08:13
«Disseste que se saísses, ia meter-me com outra»: Fábio exalta-se com Liliana - Big Brother
02:22

«Disseste que se saísses, ia meter-me com outra»: Fábio exalta-se com Liliana

08:11
Está o caldo entornado! Fábio e Liliana têm discussão: «Estás a ser falso» - Big Brother
02:09

Está o caldo entornado! Fábio e Liliana têm discussão: «Estás a ser falso»

