Cristina Ferreira revela conversa com a mãe de Diogo: “Vem partilhar connosco aquilo que os dois combinaram”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam os últimos acontecimentos no “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram os últimos dias.
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