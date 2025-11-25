No «Dois às 10», Cristina Ferreira recorda o Especial do «Secret Story 9» de ontem.
Cristina Ferreira sobre acontecimento que a perturbou: «Tenho a sensação de que me passou um camião por cima»
- Joana Lopes
- Hoje às 09:58
Últimos vídeos
01:16
Cristina Ferreira sobre acontecimento que a perturbou: «Tenho a sensação de que me passou um camião por cima»
Hoje às 09:58
02:12
Um momento de ternura: Pedro Jorge prepara um mimo para Marisa
Há 25 min
03:14
Um verdadeiro 'Zoo' em casa! Leandro faz revelação da sua vida privada e deixa Marisa em choque
Há 1h e 22min
03:34
Leandro e Pedro implacáveis com concorrentes: «São dependentes emocionais do Dylan»
Há 1h e 50min
01:13
«Isto mais parece um funeral»: Liliana comenta ambiente na casa e leva resposta hilariante de Pedro e Leandro
Há 2h e 4min
01:40
Leandro critica Dylan e Bruno: «Deviam de estar preparados...»
Há 3h e 7min
01:26
«Será que vão mesmo embora?»: Ana e Marisa inquietas com a 'ameaça' de desistência de Dylan e Bruno
Há 3h e 12min
03:34
Leandro comenta possível desistência de Dylan e Bruno: «Se querem ir, até logo ...»
Há 3h e 20min
06:30
Pedro revoltado com acusações: «Quando foi com o amigos dela, riu-se...»
Há 3h e 23min
03:06
Após ter escolhido Bruna e Dylan, Leandro é confrontado pelo seu grupo. E esta foi a justificação
Há 3h e 47min
01:03
«Hoje, eu e o Bruno vamos embora»: Calado durante todo o pequeno-almoço, Dylan faz aviso a Leandro
Hoje às 12:12
03:32
«És uma farsa! A partir do dia de hoje...»: Alta tensão e gritos reinam entre Bruna e Leandro
Hoje às 12:09
01:47
«Tens uma postura que te ridiculariza (...) Reduzes as pessoas a nada»: Bruna pega em Fábio para atacar Leandro
Hoje às 11:52
02:14
«Tu humilhas as pessoas (...) só te falta chamar-nos lixo»: Bruna sem filtros para Leandro
Hoje às 11:43
01:59
«Estás-te a pôr ao lado dela para... Ela é que inferioriza»: Bruna ataca Liliana através de Leandro
Hoje às 11:36
03:28
Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»
Hoje às 11:34
04:16
Existe hipótese de reconciliação? Alice Alves comenta o fim da relação com Carlos Afonso
Hoje às 11:30
03:23
«Tu vendeste a alma ao diabo»: Bruna tenta pôr Leandro contra a Liliana?
Hoje às 11:29
01:53
Alice Alves revela como a filha de três anos tem lidado com a separação dos pais
Hoje às 11:25
05:52
Alice Alves quebra o silêncio sobre o fim da relação: «Nós tentámos tudo»
Hoje às 11:23
03:02
Alice Alves abre o coração depois da separação de Carlos Afonso: «Estava a pensar errado»
Hoje às 11:18
03:02
Alice Alves fala sobre os motivos que levaram à separação: «Chegámos à conclusão que…»
Hoje às 11:18
01:14
Leandro apanha todos de surpresa com escolha dupla para o pequeno-almoço
Hoje às 11:18
02:30
«Se aqueles dois continuam assim... isto vai correr muito mal durante o dia»: Dylan dispara ameaças a concorrentes
Hoje às 11:06
01:35
Provocação? Liliana acorda a saltar de alegria e a correr pelos corredores. Concorrentes ficam sem reação
Hoje às 10:52
01:15
«Alguém tem coragem para abrir o envelope que se encontra na minha casa?»: Veja quem o encontrou
Hoje às 10:41
02:30
Uma manhã bem animada: Pedro sobe para cima da cama de Marisa e faz uma dança
Hoje às 10:38
04:08
Depois de retomar com o ex-namorado, Carolina Braga dirige palavras a Diogo Bordin: «Desejo-lhe…»
Hoje às 10:10
04:08
Carolina Braga reatou com o ex-namorado que antecedeu a história com Diogo Bordin: «Estou extremamente feliz»
Hoje às 10:10
01:14
Cláudio Ramos confronta Carolina Braga: «Alguma vez gostaste do Bordin?»
Hoje às 10:01
03:06
O vestido de noiva que Pedro não quer entregar que gerou o caos e o ciúme na casa
Hoje às 01:40
03:50
Furioso após a sanção, Dylan "vinga-se": «Se quiserem, expulsem-me. Já chega»
Hoje às 01:27
02:04
A sanção da Voz a Bruno e Dylan veio com recado: «Envergonha a todos»
Hoje às 01:20
06:04
«Fecha a boca antes de...»: Pedro, Dylan, Bruno e Leandro protagonizam um dos confrontos mais quentes de sempre
Hoje às 01:16
05:23
Deixam um arco-íris na cama e cantam os "Todos os Patinhos" na cara de Leandro: «Isto é terror psicológico»
Hoje às 00:35
02:31
Pedro pede respeito por quem saiu e o confronto estala: «Se for para ser (...) como tu, preferia ter vergonha»
Hoje às 00:26
04:26
«Até os meus trejeitos se põe a gozar (...) Acabou-se a brincadeira!»: Leandro em guerra aberta com os Reis da Treta
Hoje às 00:16
07:51
Lágrimas e lamúrias. Bruna queixa-se da sanção e manda farpas aos rivais: «E ficam-se a rir na nossa cara»
Ontem às 23:13
02:08
Fábio vai contra Liliana e outro concorrente: «Não gosto e não me identifico»
Ontem às 22:57
06:18
Liliana garante que Dylan pode abandonar o jogo a qualquer momento
Ontem às 22:54
05:28
Liliana dispara contra Bruno e Dylan e acusa-os de estarem «Ofendidos»
Ontem às 22:53
02:26
Inês defende Dylan com unhas e dentes: «Não consigo entender a proteção»
Ontem às 22:48
02:44
Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano
Ontem às 22:20
03:15
Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira
Ontem às 22:19
03:10
Dylan interrompe a Voz por causa de provocação de Liliana: Veja o que aconteceu no momento da sanção
Ontem às 22:16
01:38
Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado
Ontem às 22:15
03:11
Alerta Sanção: Conheça a posição da Voz em relação a Dylan e Bruno
Ontem às 22:14
02:11
«Desilusão»: Cristina Ferreira deixa mensagem aterradora aos concorrentes
Ontem às 22:13
03:04
Especial: Dylan admite falha e Cristina confronta-o com aviso duro
Ontem às 22:12
01:05
Inédito: Dylan assume Inês como «a minha namorada» em pleno confessionário
Ontem às 22:10
05:52
Pergunta direta de Cristina deixa Dylan pensativo: «Quer melhorar ou não?»
Ontem às 22:04
02:05
«Agressivo»: Dylan a milímetros de distância de Pedro Jorge
Ontem às 21:56
09:11
Após forte discussão com Pedro Jorge, Cristina Ferreira confronta Bruno: «Que idade tem?»
Ontem às 21:55
01:40
Como nunca o viu: Bruno envolve-se em forte discussão com Pedro e Leandro
Ontem às 21:44
01:23
Especial: Cristina Ferreira lança os nomeados desta semana. Descubra aqui
Ontem às 21:41
04:58
Pedro Jorge tem a mão na perna de Marisa e Fábio entra no quarto
Ontem às 20:45
04:03
Imperdível! Pedro Jorge e Marisa têm momento íntimo e Liliana quase os apanha
Ontem às 20:30
06:10
Leandro dispara para Pedro Jorge: «Liderança do pinga amor falhado»
Ontem às 20:20
06:52
«Liderança básica»: Liliana, Leandro e Pedro pegam-se no quarto azul
Ontem às 20:00
05:48
A ferver! Dylan vai em direção de Pedro e quase que dá para o torto
Ontem às 19:45
05:29
Bruno e Dylan colocam um arco-íris na cama de Leandro e o caos está instalado
Ontem às 19:41