No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam os últimos acontecimentos no “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram os últimos dias.
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Cristina Ferreira sobre polémica entre Diogo, Eva e Ariana: “As pessoas não sabem de metade”
- Joana Lopes
- Hoje às 11:03
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