Cristina Ferreira sobre sucesso de Zé: «Acham que a Liliana está à espera?»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira lança a provocação sobre o sucesso inesperado de Zé cá fora e questiona o impacto que isso poderá ter no jogo. A apresentadora analisa a popularidade do ex-noivo de Liliana e pergunta, sem rodeios: será que a concorrente está à espera desta reviravolta ou vai ter uma grande surpresa quando sair da Casa?