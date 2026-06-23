Cristina Ferreira surpreende Leandro: «Querias uma oportunidade em televisão...»

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes foram surpreendidos com uma visita de Cristina Ferreira. Durante o momento, todos assistem a imagens daquilo que se passou no mundo nos últimos tempos. No final, a apresentadora dá uma oportunidade única a Leandro.

Com a final à porta, já pode votar para que o seu favorito seja o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final.

Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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