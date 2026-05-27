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Cristina Ferreira volta a mencionar a polémica em torno de Catarina Miranda: «Sabemos que...»

No Secret Story - Desafio Final, após o Especial, Cristina Ferreira reforça que amanhã Catarina Miranda será convidada especial do Dois às 10. A ex-concorrente vai conversar os apresentadores acerca do comunicado que envolve Afonso Leitão.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

  • Há 1h e 51min
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