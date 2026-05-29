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«Cromo repetido»: Catarina acusa Sara de copiar jogo de João Ricardo

No Secret Story - Desafio Final, os nomeados discutem quem consideram que deve abandonar a casa no próximo domingo. Catarina acusa Sara de ser um «cromo repetido» de João Ricardo.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro - 761 20 20 11
Sara - 761 20 20 16
Catarina - 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

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