No “Dois às 10”, recebemos Daniela Santos, uma das concorrentes expulsas ontem do “Secret Story – Desafio Final”.
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Daniela Santo sobre polémica com Leomarte: “Quem quer entender, entende”
- Dois às 10
- Hoje às 11:50
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