Daniela Santos revela com que concorrentes não quer manter uma relação

No «Dois às 10», Daniela recorda momentos tensos no «Desafio Final», onde se sentiu alvo de ataques coordenados. A pressão foi tanta que a concorrente chegou a ponderar desistir. Daniela descreve como as investidas eram constantes e repetitivas: «resultava, ou achavam que resultava, porque se resultou uma vez, iam ali, iam contra mim, repetiam as mesmas coisas, iam ter sucesso». Daniela não poupa críticas a Inês e João Ricardo, acusando-os de tentarem diminuir os outros participantes. Apesar das divergências, Daniela garante que o jogo não se confunde com a vida real, mantendo uma relação de «cumprimento» com João Ricardo. Quanto a amizades, Daniela destaca Joana, Bruno, Claudio, Osman e Tiago como pessoas com quem mantém laços fortes fora da casa.