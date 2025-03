Daniela Santos sobre Miguel Vicente: «Sempre lhe disse que iria contra ele sempre que...»

No «Dois às 10», Daniela revelou que ponderou abandonar o «Secret Story Desafio Final» após uma discussão intensa com Miguel. A concorrente explicou que a sua decisão não se baseou na incapacidade de lidar com o jogo de Miguel, mas sim na sua discordância com as suas táticas. Daniela descreveu o jogo de Miguel como algo com que não conseguia compactuar, admitindo que sempre o confrontaria caso ele ultrapassasse os limites. A tensão no programa atingiu um ponto crítico, levando Daniela a questionar a sua permanência. Apesar dos momentos de conflito, Daniela destacou que, no final, era a única pessoa que se dava bem com Miguel, revelando uma dinâmica complexa entre os dois concorrentes. A experiência no «Secret Story Desafio Final» provou ser um desafio emocional para Daniela, que se viu confrontada com a necessidade de defender os seus valores e amizades num ambiente competitivo. Saiba mais em TVI Player