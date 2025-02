David Maurício partilha que a sua namorada e Gabriel Sousa se dão bem

No «Dois às 10», Gabriel Sousa fala abertamente sobre a sua experiência no programa «Big Brother». Cláudio Ramos pergunta a Gabriel sobre as reações das pessoas à sua amizade com David. O convidado admite que algumas pessoas criticaram a relação, insinuando que David seria homossexual por ter um amigo gay. Gabriel explica que essas pessoas não entendem a verdadeira natureza da amizade entre eles. David partilha que a sua namorada e Gabriel se dão bem, e que convivem frequentemente. David destaca a importância do tempo que passaram juntos no programa «Secret Story», afirmando que contribuiu para fortalecer a amizade entre os dois.

Saiba mais em TVI Player