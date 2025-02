David Maurício: «Sempre assumi que gostava muito do Gabriel»

No «Dois às 10», David Maurício e Gabriel Sousa conheceram-se no Big Brother 2024 e rapidamente se tornaram grandes amigos vimos muitas brincadeiras, carícias e muita cumplicidade entre os dois concorrentes, no entanto, rapidamente se viram no meio de um trio e isso levou a que Gabriel se afastasse do grupo. As discussões começaram, a relação ficou mais tremida do que nunca e durante quase meio ano nunca se falaram. Estiveram longe, mas nunca se esqueceram um do outro e prova disso é que pouco tempo antes de entrarem num novo reality show, David Maurício enviou uma mensagem ao nortenho a dizer o quanto gostava dele. A relação destes amigos não voltou de imediato a ser o mesmo, mas bastou reencontrarem-se no “Secret Story – Desafio Final” para perceberem que a a amizade que sentiam um pelo outro continuava tão forte como da primeira vez. Não ganharam o prémio, mas conseguiram recuperar uma amizade que já estava por um fio.

