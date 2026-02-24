VÍDEO SEGUINTE
De amigas a antagonistas? Ariana posiciona-se contra Luzia

No Secret Story 10, Ariana posiciona-se contra Luzia logo após o especial e os motivos estão relacionados com a postura da concorrente no Especial desta noite.

Dez edições depois, o fenómeno Secret Story escreve um novo capítulo na história da televisão portuguesa. A décima edição do reality show da TVI chega com uma Casa completamente transformada, fruto de uma profunda renovação que promete marcar uma nova era no formato.

Após intensas obras, a emblemática Casa renasceu. O espaço foi reinventado de raiz e apresenta-se agora como um ambiente surpreendente, moderno e praticamente irreconhecível para os fãs mais atentos do programa.

Mais do que um simples cenário, a nova Casa assume-se como um verdadeiro mapa interativo. Cada divisão transporta os concorrentes para uma experiência distinta, cada detalhe foi pensado ao pormenor e cada espaço convida à descoberta constante.

Mas as novidades não ficam por aqui. Nesta edição, a Casa ganha vida própria. Observa, escuta, reage e interfere na dinâmica do jogo. As paredes parecem ter ouvidos, uma misteriosa orelha sussurra segredos, mãos inesperadas surgem com mensagens e uma cúpula mágica promete revelar verdades escondidas. Há ainda um túnel enigmático que traz pistas vindas de outra dimensão.

Na décima edição de Secret Story, os concorrentes não enfrentam apenas os adversários. Enfrentam também a própria Casa, um espaço inovador que testa limites, desafia emoções e guarda mistérios capazes de mudar o rumo do jogo.

08:00

22:53 Ontem
06:45

22:39 Ontem
02:24

22:31 Ontem
04:53

22:28 Ontem
05:49

22:23 Ontem
01:36

22:16 Ontem
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

21 fev, 00:38
Expulsão surpreende no Secret Story 10: decisão ficou marcada por percentagens renhidas

Ontem às 22:31
Em direto, Filipe Delgado faz pacto com Cristina Ferreira. E o momento está a dar que falar

Ontem às 15:25
Treze anos depois do segredo que chocou o país: a nova vida de Lourenço Ódin

Ontem às 19:04
Expulsão surpreende no Secret Story 10: decisão ficou marcada por percentagens renhidas

Ontem às 22:31
«Tela em branco»: Carolina Pinto faz partilha de peso depois da separação com Marco Costa e mostra a primeira fotografia da casa nova

Ontem às 21:22
Treze anos depois do segredo que chocou o país: a nova vida de Lourenço Ódin

Ontem às 19:04
Discussão no Secret Story! Luzia confronta Sara: «Era mais fácil ser uma borboleta social»

Ontem às 16:11
Em direto, Filipe Delgado faz pacto com Cristina Ferreira. E o momento está a dar que falar

Ontem às 15:25
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
«Tela em branco»: Carolina Pinto faz partilha de peso depois da separação com Marco Costa e mostra a primeira fotografia da casa nova

Ontem às 21:22
Treze anos depois do segredo que chocou o país: a nova vida de Lourenço Ódin

Ontem às 19:04
Em direto, Filipe Delgado faz pacto com Cristina Ferreira. E o momento está a dar que falar

Ontem às 15:25
Sara e Moisés falam pela primeira vez em público sobre a gravidez. E as revelações surpreendem

Ontem às 13:08
Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»

Ontem às 12:42
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Ontem às 10:59
Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

23 fev, 19:24
"Nunca falei sobre isto": Marcia Soares abre o coração e faz impactante confidência

23 fev, 16:31
Filho de Cristina Ferreira incrédulo com segredo de "Secret Story": "Foi o que ele mais quis perceber"

23 fev, 12:49
Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho: "Não foi muito fácil"

23 fev, 10:50
