VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas

Através dos stories do Instagram, Renata Reis dedicou uma canção emotiva a Maycon Douglas. A ex-concorrente publicou uma fotografia, ao som de Nufla e o video é de arrepiar qualquer um.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Bernardo Sousa é surpreendido por Bruna Gomes com um presente inusitado. Descubra o detalhe hilariante
00:36

Bernardo Sousa é surpreendido por Bruna Gomes com um presente inusitado. Descubra o detalhe hilariante

15:10 Ontem
Vânia Sá mostra a realidade do processo do parto
07:47

Vânia Sá mostra a realidade do processo do parto

13:03 Ontem
Catarina Miranda destrói Kina: «Se a minha avó fosse para um programa daqueles, fazer aquelas figuras (…) Eu ia lá buscá-la»
01:00

Catarina Miranda destrói Kina: «Se a minha avó fosse para um programa daqueles, fazer aquelas figuras (…) Eu ia lá buscá-la»

12:45 Ontem
«Ela está muito traumatizada»: Catarina Miranda lança farpas explosivas a Kina
00:56

«Ela está muito traumatizada»: Catarina Miranda lança farpas explosivas a Kina

12:45 Ontem
Marisa e Pedro são surpreendidos pelo pai dele e ela não contém as lágrimas
05:10

Marisa e Pedro são surpreendidos pelo pai dele e ela não contém as lágrimas

11:56 7 jan
Filho de Ruben e Tatiana Boa Nova surpreende Cláudio Ramos com recado: “Esta é para o Cláudio”
06:56

Filho de Ruben e Tatiana Boa Nova surpreende Cláudio Ramos com recado: “Esta é para o Cláudio”

11:06 7 jan
Mais Vídeos

Mais Vistos

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

7 jan, 18:48
Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar

Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar

Ontem às 18:18
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

4 jan, 18:43
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

7 jan, 21:49
Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

7 jan, 18:24
Ver Mais

Notícias

Renata Reis presta homenagem de partir o coração a Maycon Douglas. E a musica escolhida tem um detalhe arrepiante

Renata Reis presta homenagem de partir o coração a Maycon Douglas. E a musica escolhida tem um detalhe arrepiante

Há 29 min
Leomarte Freire criticado por não homenagear Maycon Douglas. Esta foi a reação do ex-concorrente

Leomarte Freire criticado por não homenagear Maycon Douglas. Esta foi a reação do ex-concorrente

Há 1h e 21min
Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica

Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica

Ontem às 22:35
Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

Ontem às 21:57
O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

Ontem às 21:51
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Renata Reis presta homenagem de partir o coração a Maycon Douglas. E a musica escolhida tem um detalhe arrepiante

Renata Reis presta homenagem de partir o coração a Maycon Douglas. E a musica escolhida tem um detalhe arrepiante

Há 29 min
Leomarte Freire criticado por não homenagear Maycon Douglas. Esta foi a reação do ex-concorrente

Leomarte Freire criticado por não homenagear Maycon Douglas. Esta foi a reação do ex-concorrente

Há 1h e 21min
Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica

Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica

Ontem às 22:35
Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

Ontem às 21:57
O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

Ontem às 21:51
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

Ontem às 21:51
Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

Ontem às 21:22
Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

Ontem às 19:24
Cristina Ferreira abre álbum de fotos privadas com João Monteiro: «Um anjo a dormir ao meu lado»

Cristina Ferreira abre álbum de fotos privadas com João Monteiro: «Um anjo a dormir ao meu lado»

Ontem às 19:21
Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

7 jan, 18:39
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Pedro Chagas Freitas defende e elogia Francisco Monteiro: "É o contrário do estigma"

Pedro Chagas Freitas defende e elogia Francisco Monteiro: "É o contrário do estigma"

Ontem às 15:20
Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"

Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"

Ontem às 15:06
Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

7 jan, 11:23
"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

5 jan, 09:58
Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

3 jan, 11:03
Ver Mais Outros Sites