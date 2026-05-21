No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes confecionaram croquetes para o jantar... mas nem tudo correu bem e Cristina Ferreira aproveitou o Especial para provocar os concorrentes. Veja o momento hilariante.
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De chorar a rir! Jantar dos concorrentes acaba em "tragédia" e Cristina Ferreira não se contém
No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes confecionaram croquetes para o jantar... mas nem tudo correu bem e Cristina Ferreira aproveitou o Especial para provocar os concorrentes. Veja o momento hilariante.
- Secret Story
- Há 2h e 47min
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