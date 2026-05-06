De clima de flirt a discussões sem fim. Sara e João Ricardo já não se entendem: «Está-me a desiludir»

João questiona Sara se já pode ter uma aula com ela, pois há pouco insinou que ele enquanto comentador sabe o que fazer e dizer para parecer bem lá para fora. De forma irónica, João apelida Sara como “a rainha dos realities". João e Sara discutem sobre as atitudes que ficam bem para o Exterior até que Sara acaba por abandonar a conversa, dirige-se ao Interior da Casa onde afirma que até olhar para as notícias com a cara de João a enjoa.